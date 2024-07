L'après Agbéyomé

Le mouvement patriotique pour la démocratie et le développement (MPDD, opposition), fondé par Agbéyomé Kodjo décédé récemment, estime que la réforme constitutionnelle est positive.

‘Le fait que le Togo soit sous un régime parlementaire n’est pas une mauvaise chose en soi. D’ailleurs en termes de démocratie et de pluralisme politique, le régime est beaucoup plus approprié. Cela permet l’émulation au sein des partis et favorise un étagement’, a expliqué vendredi

Jonas Siliadin, le vice-président du MPDD au micro d’une radio privée.

Mais que représente désormais ce parti sans son président ? Survivra-t-il après le décès de l’ancien Premier ministre ?