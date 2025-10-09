Rubriques

Tendances:
Politique

L’Assemblée sans président après le départ de Kodjo Adedze

Kodjo Adedze, jusqu’ici président de l’Assemblée nationale, fait son retour au gouvernement. Il a été nommé ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, un portefeuille important dans le contexte de modernisation et de planification du territoire.

Kodjo Adedze © DR

Kodjo Adedze, jusqu’ici président de l’Assemblée nationale, fait son retour au gouvernement. Il a été nommé ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, un portefeuille important dans le contexte de modernisation et de planification du territoire.

Cette nomination marque le retour d’un visage bien connu de l’exécutif, puisqu’il avait déjà fait partie d’une précédente équipe gouvernementale, notamment en tant que ministre du Commerce.

Avec ce changement, l’Assemblée nationale se retrouve sans président en fonction, un vide institutionnel qui devra être comblé dans les tout prochains jours. Une nouvelle élection est donc attendue pour désigner le ou la prochain(e) président(e) de l’Assemblée.

Ce poste est désormais encore plus stratégique depuis l’adoption d’un régime parlementaire. Dans cette nouvelle configuration institutionnelle, le président de l’Assemblée joue un rôle central dans la conduite des débats, le pilotage de l’agenda législatif et les relations entre le pouvoir législatif et le nouvel exécutif dirigé par un président du Conseil.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Piloter, anticiper, transformer

Piloter, anticiper, transformer

Le Togo se dote d’un nouveau portefeuille ministériel clé : le ministère de l’Économie et de la Veille stratégique. À sa tête, une figure bien connue des milieux économiques nationaux et régionaux : Badanam Patoki. Sa nomination marque un tournant stratégique dans la structuration de l’action publique économique du pays.

Un gouvernement de mission

Un gouvernement de mission

Avec l’installation du premier gouvernement de la Ve République, le Togo ouvre un nouveau chapitre politique, fondé sur l’action, l’efficacité et l’ambition de transformation profonde. 

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.