L’Assemblée sans président après le départ de Kodjo Adedze

Kodjo Adedze, jusqu’ici président de l’Assemblée nationale, fait son retour au gouvernement. Il a été nommé ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Urbanisme, un portefeuille important dans le contexte de modernisation et de planification du territoire.

Cette nomination marque le retour d’un visage bien connu de l’exécutif, puisqu’il avait déjà fait partie d’une précédente équipe gouvernementale, notamment en tant que ministre du Commerce.

Avec ce changement, l’Assemblée nationale se retrouve sans président en fonction, un vide institutionnel qui devra être comblé dans les tout prochains jours. Une nouvelle élection est donc attendue pour désigner le ou la prochain(e) président(e) de l’Assemblée.

Ce poste est désormais encore plus stratégique depuis l’adoption d’un régime parlementaire. Dans cette nouvelle configuration institutionnelle, le président de l’Assemblée joue un rôle central dans la conduite des débats, le pilotage de l’agenda législatif et les relations entre le pouvoir législatif et le nouvel exécutif dirigé par un président du Conseil.