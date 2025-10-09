Un professionnel aguerri pour un portefeuille stratégique

La nomination de Kossi Tenou, mercredi, au poste de ministre délégué auprès du ministre de l'Économie et de la Veille stratégique, chargé du Commerce et du Contrôle de la qualité, n’a rien d’un hasard.

C’est un choix stratégique, mûrement réfléchi, qui traduit une volonté claire : confier les rênes d’un secteur sensible à un professionnel reconnu pour sa rigueur, son intégrité et son sens aigu des responsabilités.

Kossi Tenou n’est pas un nouveau venu dans les cercles de décision économique. Pendant des années, il a dirigé la représentation nationale de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), une institution-clé du système financier régional. À ce poste, il a géré des dossiers complexes, piloté des réformes techniques, et navigué avec assurance dans les arcanes de la régulation bancaire. Sa connaissance fine des dynamiques économiques nationales et sous-régionales fait de lui un acteur incontournable.

Un homme de méthode et d’écoute

Ceux qui ont travaillé avec lui s’accordent à dire que M. Tenou se distingue par sa capacité d’écoute, son calme à toute épreuve et son efficacité discrète. Il ne parle pas pour parler. Il agit, avec précision. Dans un contexte où le commerce et le contrôle de la qualité exigent une vigilance constante et une gestion rigoureuse, ces qualités sont des atouts majeurs.

Le portefeuille dont il hérite touche directement la vie quotidienne des citoyens et la compétitivité des entreprises. Assainir les circuits commerciaux, renforcer les contrôles sur la qualité des produits, protéger les consommateurs tout en facilitant les échanges : les défis sont clairs, et ils appellent une main ferme, mais juste.

Un choix de compétence

Avec Kossi Tenou, le gouvernement fait le pari de la compétence, de la stabilité et du professionnalisme. Sa nomination envoie un signal fort : l’excellence technique et le sens du devoir sont des critères prioritaires au plus haut niveau de l’État.

Son entrée en fonction est attendue avec confiance. À lui désormais de traduire cette confiance en résultats tangibles, au service de l’intérêt général.