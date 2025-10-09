Piloter, anticiper, transformer

Le Togo se dote d’un nouveau portefeuille ministériel clé : le ministère de l’Économie et de la Veille stratégique. À sa tête, une figure bien connue des milieux économiques nationaux et régionaux : Badanam Patoki. Sa nomination marque un tournant stratégique dans la structuration de l’action publique économique du pays.

Avant sa nomination, Badanam Patoki présidait le Conseil régional de l’épargne publique et des marchés financiers (CREPMF), l’organe de régulation du marché financier de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA).

À ce poste, il a piloté des réformes majeures visant à renforcer la transparence, la sécurité et l'attractivité du marché financier régional. Sous sa direction, le CREPMF a consolidé son rôle de garant de la stabilité des marchés et d’outil de financement pour les économies ouest-africaines.

Mais son parcours commence bien plus tôt. Ancien secrétaire général du ministère togolais de l’Économie et des Finances, Badanam Patoki a été au cœur de la conception et de la mise en œuvre des politiques budgétaires et financières nationales. Il a également occupé plusieurs fonctions de responsabilité au sein de la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO), où il s’est forgé une solide réputation d’expert rigoureux, discret, mais redoutablement efficace.

Une expertise continentale reconnue

Fin connaisseur des dynamiques financières africaines, M. Patoki bénéficie d’une reconnaissance au-delà des frontières togolaises. Son expérience dans les institutions régionales, notamment à la BCEAO et au CREPMF, lui a permis de développer une vision intégrée des enjeux économiques et financiers de l’espace UEMOA.

Il est notamment reconnu pour sa capacité à articuler les impératifs de stabilité macroéconomique avec les besoins de financement des économies nationales, un équilibre délicat mais essentiel pour la transformation structurelle de l’Afrique de l’Ouest.

Le ministère de l’Économie et de la Veille stratégique est un portefeuille de nouvelle génération. Il est appelé à jouer un rôle central dans l’anticipation des tendances économiques mondiales, l’évaluation des risques systémiques, et la coordination des politiques économiques nationales. Il s'agit de penser l'économie togolaise à long terme, tout en veillant à sa résilience face aux chocs.

Sous la direction de Badanam Patoki, ce ministère devra aussi soutenir les grands chantiers de développement engagés par le gouvernement, notamment en matière de souveraineté économique, d’investissement productif, d’industrialisation et de pilotage des grands équilibres macroéconomiques.

La nomination de Badanam Patoki est à la fois un gage de continuité et un signal de professionnalisme. Elle témoigne de la volonté du gouvernement de placer à des postes stratégiques des profils expérimentés, capables de conjuguer vision, maîtrise technique et sens du service public.