Rubriques

Tendances:
Politique

L'élection des maires aura lieu du 15 au 17 octobre

Après plusieurs reports, l’élection des maires et de leurs adjoints aura finalement lieu les 15, 16 et 17 octobre prochains.

Les communes se préparent à choisir leurs nouveaux leaders © republicoftogo.com

Après plusieurs reports, l’élection des maires et de leurs adjoints aura finalement lieu les 15, 16 et 17 octobre prochains.

Au-delà d’un simple renouvellement des organes municipaux, cette élection représente une étape décisive dans la mise en œuvre concrète de la décentralisation. 

Les maires, une fois installés, deviendront les véritables chevilles ouvrières du développement local. Ils auront pour mission de piloter les politiques publiques de proximité, de coordonner les projets communaux, et de représenter les intérêts des populations à la base.

La décentralisation, engagée de manière plus résolue depuis quelques années, vise à rapprocher l’administration des citoyens, à renforcer la participation citoyenne et à stimuler le développement territorial équilibré. À ce titre, les maires jouent un rôle central, à la fois politique, administratif et technique.

Les maires sont appelés à exercer leurs fonctions dans un contexte où les attentes sociales sont fortes : accès à l’eau potable, amélioration des infrastructures scolaires, gestion des déchets, appui à l’économie locale, planification urbaine, entre autres. Ils seront également des relais essentiels entre l’État et les populations, dans un système où la gouvernance locale devient de plus en plus stratégique.

Le choix des maires et de leurs adjoints revêt donc une importance particulière, car il conditionne l’efficacité des conseils municipaux et la réussite de la politique nationale de décentralisation.

Les résultats définitifs du scrutin municipal du 17 juillet dernier ont donné une large victoire au parti Union pour la République (UNIR), qui a remporté plus de 75 % des sièges.

Ce rapport de force devrait avoir un impact significatif sur la configuration des exécutifs communaux à venir.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Première navette budgétaire sous régime parlementaire

Première navette budgétaire sous régime parlementaire

Le processus budgétaire pour l’année 2026 s’engage dans un contexte institutionnel particulier. Le compte à rebours est lancé pour l’examen et l’adoption du projet de loi de finances, alors même que le gouvernement en place est démissionnaire, et que le pays entre pleinement dans la dynamique de son nouveau régime parlementaire bicaméral.

Continuité de l'Etat

Continuité de l'Etat

A quand un nouveau gouvernement ? Cette question ne taraude pas vraiment Éric Dupuy, le porte-parole de l’ANC (opposition).

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.