L'heure est à la prudence

Pas de meeting samedi à Lomé pou la DMK (Dynamique Mgr Kpodzro, opposition).

Le ministre de la Sécurité invoque des raisons liées au contexte sécuritaire peu favorables à la tenue de ce genre de rassemblement.

‘L’organisation d’une telle manifestation dans un contexte sous-régional et national très préoccupant, et marqué notamment par une grande volatilité, (…) est de nature à compromettre les efforts pour préserver l’ordre public et la sécurité nationale’, indique une note du ministère.

Une référence aux récentes actions terroristes qui ont visé le Togo.