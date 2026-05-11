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L'opposition a tenté de mobiliser

Au lendemain du meeting de Hanoukopé, les responsables du Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC) ont choisi d'afficher leur optimisme, quitte à forcer un peu le trait.

Komi Wolou © republicoftogo.com

Au lendemain du meeting de Hanoukopé, les responsables du Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC) ont choisi d'afficher leur optimisme, quitte à forcer un peu le trait.

Lors d'une sortie médiatique, Komi Wolou du PSR a défendu la manifestation avec conviction. « La mobilisation de samedi n'était pas ridicule. Elle n'était pas médiocre. Elle est bonne pour un début dans un pays où les gens pensaient que l'opposition n'existait plus », a-t-il déclaré.

Le responsable politique n’est cependant en mesure de fournir des chiffres précis de la participation.

Malgré les critiques qualifiant l'événement de fiasco, Wolou se veut résolument tourné vers l'avenir. « Qu'il y ait mobilisation ou non, c'est pour nous un point de départ. Et nous n'avons pas l'intention de nous arrêter », a-t-il lancé.

Le CNCC rassemble l'ANC, les FDR, l'ADDI, le PSR et le Front citoyen Togo Debout (FCTD), des formations de l’opposition.

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