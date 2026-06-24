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L'opposition critique, mais ses arguments sonnent creux

Les partis FDR et PSR s'en prennent à la « litanie de programmes » du gouvernement togolais, PND, feuille de route 2026-2031, Vision 2040, réclamant un bilan avant tout nouveau lancement.

Critique de tout, responsable de rien © republicoftogo.com

Les partis FDR et PSR s'en prennent à la « litanie de programmes » du gouvernement togolais, PND, feuille de route 2026-2031, Vision 2040, réclamant un bilan avant tout nouveau lancement.

« On a l'impression qu'on s'amuse avec ce peuple », fustige Paul Apévon, président des FDR, qui s'en prend également aux experts internationaux sollicités pour concevoir ces stratégies. Komi Wolou, du PSR, pointe quant à lui les inondations récurrentes à Lomé comme preuve d'une gestion sans méthode.

Ces critiques méritent toutefois d'être examinées avec un regard critique. Car reprocher à un gouvernement d'avoir trop de programmes de développement est pour le moins paradoxal. Planifier à long terme, se fixer des objectifs chiffrés et décliner une vision en feuilles de route successives, c'est précisément ce que font les États qui réussissent leur transformation, du Vietnam à l'Île Maurice en passant par la Corée du Sud.

Par ailleurs, l'argument des inondations à Lomé, aussi légitime soit-il sur le fond, perd de sa portée quand on sait que les pouvoirs publics ont précisément lancé un vaste programme d'assainissement souterrain, pour y répondre structurellement.

L'opposition aurait plus de crédit si elle proposait des alternatives concrètes plutôt que de contester l'existence même des ambitions nationales. Critiquer le fait de viser 2040 quand « les populations meurent aujourd'hui » est une posture émotionnelle, pas un argument de gouvernance.

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