Rubriques

Tendances:
Politique

L’opposition fustige un début de mandat “hors cadre constitutionnel”

Vice constitutionnel ? Selon l’opposition, l’absence de discours de politique générale du président du Conseil devant les parlementaires pose problème et remet en cause la légitimité du gouvernement.

Lopposition réclame le respect du rituel démocratique

Vice constitutionnel ? Selon l’opposition, l’absence de discours de politique générale du président du Conseil devant les parlementaires pose problème et remet en cause la légitimité du gouvernement.

Pour Aimé Gogué, président de l’Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI), cette faille s’apparente à un “mépris assumé”.

« On ne peut pas admettre que le Président du Conseil ne se soit jamais présenté devant le Parlement. C’est choquant. C’est une manière de mépriser l’institution que l’on prétend placer au centre du nouveau régime. »

L’opposant estime que cette omission porte atteinte à l’esprit même du régime parlementaire instauré par la Constitution de la 5ᵉ République.

Le discours de politique générale par le chef du gouvernement, désormais président du Conseil, n’est pas une obligation constitutionnelle. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.