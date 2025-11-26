Rubriques

Le Sénat prêt pour son premier grand test budgétaire

Le Sénat, nouvellement créé, a mis en place ses commissions permanentes.

Celle des finances et du développement économique est présidée par l’ancien ministre de l’Économie et des Finances, Adji Otèth Ayassor.

Conformément au principe de navette parlementaire, elle aura la mission d’examiner le projet de loi de finances avant son adoption.

'Il faut que nous soyons prêts pour analyser le budget, car c’est un travail volumineux et très technique, surtout que c’est la première fois que nous allons nous y atteler', a déclaré le président du Sénat, Barry Moussa Barqué, soulignant le caractère inédit de l’exercice pour l’institution.

Voici la liste des commissions et leurs présidents

  • Commission des finances et du développement économique
    Président : Adji Otèth Ayassor
  • Commission des droits de l’homme, de la santé, de la population et de l’action sociale
    Président : Joseph Kokou Koffigoh
  • Commission de l’éducation, de la communication et du développement socioculturel
    Présidente : Kafui Kpégba
  • Commission agropastorale, de l’aménagement du territoire, de l’environnement, des changements climatiques et du développement local
    Président : Mendi Lamboni
  • Commission de la défense et de la sécurité
    Président : Gal Tassanti Djato

Avec ces structures désormais opérationnelles, le Sénat entend aborder avec rigueur et efficacité son premier grand test institutionnel : l’examen du budget de l’État pour 2026.

