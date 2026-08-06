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L'UFC face à son avenir politique

« De l'Ablodé au développement harmonieux » : l'Union des forces de changement (UFC) fixe rendez-vous le 8 août pour son congrès. 

Gilchrist Olympio, le président de l'UFC © republicoftogo.com

« De l'Ablodé au développement harmonieux » : l'Union des forces de changement (UFC) fixe rendez-vous le 8 août pour son congrès. 

Une étape que la formation dirigée par Gilchrist Olympio présente comme décisive pour redéfinir sa boussole dans le contexte de la Cinquième République.

Au programme : vie interne du parti, bilan des actions menées depuis le dernier congrès, et surtout, perspectives politiques pour les échéances à venir. À l'issue des travaux, plusieurs résolutions devraient être adoptées.

Un message aux militants et sympathisants est également attendu, histoire de clarifier le rôle que l'UFC entend jouer dans le paysage politique.

Le thème choisi n'est pas anodin. En reliant l'Ablodé, valeur historique fondatrice du parti, au développement, l'UFC veut réaffirmer ses racines tout en les projetant vers une vision plus large : croissance économique, cohésion nationale, stabilité.

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