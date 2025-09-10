L'UFC se prépare

L’Union des forces de changement (UFC), le parti historique de l’opposition fondé par Gilchrist Olympio, a fait part de sa disponibilité à rejoindre la prochaine équipe gouvernementale.

Selon Emmanuel Vivien Tomi, porte-parole de cette formation, cette position découle de l’accord politique liant depuis plusieurs années l’UFC au parti au pouvoir.

« Notre accord n’est pas caduque. Dès que le parti sera sollicité par le président du Conseil, nous répondrons favorablement », a-t-il déclaré.

L’UFC a rappelé ses préoccupations majeures : la lutte contre la vie chère, l’emploi des jeunes et l’amélioration des conditions de vie.