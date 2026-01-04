La balle est dans le camp des communes

Rubriques

Expert en décentralisation, Pascal Edoh Agbové a salué dimanche la stratégie développée par Faure Gnassingbé pour renforcer la gouvernance locale. 

Pascal Edoh Agbové © republicoftogo.com

La décentralisation constitue un moyen de redonner le pouvoir aux citoyens et de les impliquer pleinement dans la gestion de leurs affaires locales, rappelle M. Agbové tout en soulignant que l’Etat providence n’existe pas.

‘On ne peut pas satisfaire durablement les besoins de base sans la décentralisation. Aujourd’hui, le processus a évolué : nous sommes déjà à la deuxième mandature des élus locaux. Il est donc temps de renforcer le contrôle citoyen. La décentralisation, avant tout, c’est nous », a-t-il déclaré.

Les 117 communes bénéficient toujours de l’appui financier de l’Etat, mais elles doivent renforcer la fiscalité locale pour leur permettre d’assurer leur développement.

