La caution électorale réduite de moitié

Le gouvernement a décidé de réduire de moitié le montant de la caution électorale, en réponse aux recommandations du Cadre Permanent de Concertation (CPC).

Le président du Conseil a acté la baisse de la caution de 50 000 à 25 000 F.CFA pour les candidats masculins, et à 12 500 F.CFA pour les candidates, dans une volonté d’encourager une participation plus large et inclusive.

Le président du CPC, Mohammed Tchassona Traoré, a salué ce qu’il a qualifié d’« ouverture attentive » des autorités, tout en appelant à poursuivre les efforts pour un processus électoral plus transparent et consensuel.

Par ailleurs, le gouvernement a rappelé aux maires que le coût de l’attestation de résidence ne doit pas dépasser 5 000 F.CFA, quel que soit le lieu. Cette clarification répond également à une demande du CPC et vise à éviter les abus constatés sur le terrain.

Le ministre de l’Administration territoriale, Hodabalo Awaté, a précisé que la carte d’électeur suffit pour obtenir l’attestation de résidence, afin de lever toute confusion autour du code électoral.

La classe politique reste en attente de réponses sur d'autres points sensibles, notamment la révision du financement public des campagnes et la recomposition de la Céni.