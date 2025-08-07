La population décroche de la politique

Rubriques

Les partis politiques au Togo suscitent de moins en moins l’adhésion des citoyens. C’est ce que révèle la dernière enquête d’Afrobaromètre, qui met en lumière une profonde indifférence de la population à l’égard de la classe politique.

Mobiliser et convaincre. Pas évident © republicoftogo.com

Selon les données recueillies, plus de 77 % des Togolais déclarent ne se sentir proches d’aucun parti politique. Un désintérêt particulièrement marqué dans les zones urbaines (82,3 %), contre 72,5 % en milieu rural.

Les femmes apparaissent encore plus détachées de la vie politique que les hommes, avec 82,7 % d’entre elles se déclarant sans affiliation politique, contre 71,3 % chez les hommes.

En tout, seulement 22,1 % des citoyens disent se sentir proches d’au moins un parti politique, une tendance majoritairement masculine (27,8 %).

Parmi ceux qui expriment une proximité politique, le parti au pouvoir, l’Union pour la République (UNIR), arrive en tête avec 16,6 % d’adhésion.

Du côté de l’opposition, les chiffres sont nettement plus faibles : l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre obtient seulement 0,9 %, suivie de l’Union des forces de changement (UFC) de Gilchrist Olympio et de la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), toutes deux à 0,6 %.

Ces résultats soulèvent des interrogations sur la capacité des formations politiques, tant de la majorité que de l’opposition, à mobiliser, représenter et convaincre les citoyens.

