La protestation ne fait plus recette

Le Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) annonce la tenue d’un meeting le 12 juillet prochain à Vogan (préfecture de Vo).

Cette plateforme regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition, notamment l'Alliance des démocrates pour un développement intégral (ADDI), l'Alliance nationale pour le changement (ANC), les Forces démocratiques pour la République (FDR) et le Pacte socialiste pour le renouveau (PSR), ainsi que des organisations de la société civile.

Dans la correspondance adressée au ministère de l'Administration territoriale, les organisateurs indiquent que cette rencontre portera sur « la situation sociopolitique de notre pays », sans fournir davantage de précisions.

Faute d’intérêt des togolais pour la chose politique, l’opposition tente de remobiliser; sans grand succès jusque’à présent.