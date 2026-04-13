La rue à défaut d'autre chose

Plusieurs partis et organisations de la société civile ont annoncé lundi un meeting d’ "envergure", le 9 mai prochain.

L’ANC, le Pacte Socialiste pour le Renouveau (PSR), les Forces Démocratiques pour la République (FDR), l'Alliance des Démocrates pour un Développement Intégral (ADDI), ainsi que le Front Citoyen Togo Debout (FCTD) et Novation Internationale entendent faire de ce jour une démonstration de force contre la Constitution de la Ve République, qu'ils qualifient de « frauduleuse et scélérate ».

« Notre combat est la voie sacrée vers un changement de système qui mettra fin aux déviances du pouvoir et à l'impunité. Il est temps de respecter le peuple souverain. Il est temps de restaurer la dignité du peuple togolais », expliquent-ils.

Cet appel à la mobilisation intervient dans un contexte où l’opposition est inaudible, sans programme et sans soutien de la population.