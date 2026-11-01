Le CAR invente le « réalisme politique »

Pour sa rentrée politique, le Comité d’action pour le renouveau (CAR) a dévoilé dimanche un nouveau concept : le « réalisme politique ». Et pour l’expliquer, son président, Robert Yao Daté, a sorti le carton tactique.

La politique, selon lui, c’est comme le football. Quelle que soit la force de l’adversaire, il faut guetter l’occasion et marquer dès qu’elle se présente. Problème : au Togo, l’opposition joue plutôt comme une équipe de quartier un dimanche après-midi.

« Tout le monde veut être dans la surface de réparation pour marquer le but. Et si un partenaire de l’opposition s’y retrouve, tous les autres font en sorte que le but ne soit pas marqué. Tout est fait pour renvoyer la balle à l’adversaire », déplore-t-il.

Le bilan des matchs passés n’est guère glorieux. De l’Accord politique global de 2006 aux législatives et régionales de 2024, en passant par le boycott des législatives de 2018, Robert Yao Daté recense une longue série d’occasions manquées, toutes transformées en buts pour le parti au pouvoir.

Le président du CAR n’épargne pas non plus le populisme, qu’il compare à « un cancer » pour la démocratie, et appelle l’opposition à changer de méthode, « sans démagogie ni populisme ».

Une nouvelle occasion se présenterait pourtant, avec l’arrêt de la Cour de justice de la Cédéao sur le changement de Constitution intervenu il y a plus de deux ans. Mais là encore, les joueurs de l’opposition ne s’entendent pas sur la tactique. Le CAR en est réduit à prédire un nouveau match perdu d’avance.

Reste à savoir si ses partenaires accepteront de lui faire une passe.