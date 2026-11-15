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Le CNCC remet le disque

On prend les mêmes et on recommence. Vendredi, face à la presse, les responsables du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) ont annoncé, la mine grave, que la lutte allait « s’intensifier ».

La détermination est intacte, le scénario aussi © republicoftogo.com

On prend les mêmes et on recommence. Vendredi, face à la presse, les responsables du Cadre national de concertation pour le changement (CNCC) ont annoncé, la mine grave, que la lutte allait « s’intensifier ».

Le CNCC regroupe notamment l’ANC, les FDR, le PSR et l’ADDI. Les habitués de la vie politique togolaise auront eu une impression de déjà-vu, voire de déjà-entendu-vingt-fois.

« La lutte pour la reconquête de nos libertés et le rétablissement de la souveraineté du peuple doit désormais s’intensifier, sans relâche », ont-ils déclaré. Le mot « désormais » ne manque pas de saveur, car cette intensification est annoncée avec une régularité de métronome depuis des années.

Prochain épisode : un meeting le 13 décembre à Lomé, contre la Constitution de la Ve République, pour les libertés et pour la souveraineté nationale. Le programme est connu, les orateurs aussi, et le public pourrait commencer à connaître les discours par cœur.

Ce rassemblement doit faire oublier la manifestation du 8 novembre à Tsévié, que les organisateurs disent avoir été entravée par les autorités. « Les intimidations et les entraves de Tsévié ne viendront pas à bout de notre détermination ni de notre soif de justice et de liberté », a lancé Jean-Pierre Fabre, chef de l’ANC.

Paul Dodji Apévon (FDR) et Aimé Gogué (ADDI) ont eux aussi réaffirmé leur volonté de contester l’ordre institutionnel. Sur ce point, au moins, personne ne pourra leur reprocher de changer d’avis.

Le problème, c’est que la détermination ne fait pas une stratégie. À force de répéter les mêmes slogans, avec les mêmes visages et les mêmes promesses de lendemains mobilisés, l’opposition semble parler de plus en plus pour elle-même. Même ses sympathisants peinent à y croire. Le 13 décembre dira si le CNCC a encore un public, ou seulement un micro.

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