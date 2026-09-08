Un cadre mieux adapté à la mission de la haute juridiction

Après plusieurs années de travaux, le nouveau siège de la Cour constitutionnelle est presque achevé.

Le bâtiment est situé dans la Cité OUA. Doté de deux niveaux, il offrira un bon cadre de travail aux collaborateurs de la plus haute juridiction du pays.

Les travaux touchent à leur fin, et l'institution devrait très prochainement s'y installer. Jusqu'ici, elle occupait une villa voisine depuis de nombreuses années, un espace devenu inadapté à ses missions.

La Cour est garante de la conformité des lois à la Constitution.