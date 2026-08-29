Le casse-tête des budgets municipaux

Koamy Gomado le maire de Golfe 1, plus grande commune de la capitale, se veut exemplaire dans la gestion locale.

Il a présenté le bilan d'exécution du budget 2025 dans une volonté de transparence vis à vis de ses administrés.

Parlons chiffres.

Sur les 4,490 milliards de Fcfa prévus au budget, seuls 2,995 milliards ont pu être mobilisés.

L’un des raisons est la faiblesse des recettes fiscales locales.

Le maire annonce la mise en place d'une nouvelle stratégie de mobilisation des ressources endogènes.

Golfe 1 n’est pas la seule municipalité confrontée à des difficultés financières. En dépit de l’aide apportée par l’Etat, les communes ont du mal à boucler leur budget.