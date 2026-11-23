Les travaux de la cité ministérielle de Lomé peuvent commencer. Lundi, sur le site de Lomé II, l'État a remis l'ordre de service à SOCOCIM, maître d'ouvrage du projet.

Il l'a ensuite transmis à PFO Construction Togo, chargée de la conception et de la réalisation. Le cabinet allemand INROS LACKNER assurera le contrôle technique.

Le projet est mené en partenariat public-privé (PPP), sous l'égide du ministère des Finances et du Budget.

La future cité doit rassembler sur un même site des services ministériels aujourd'hui dispersés dans la capitale. Elle sera implantée près du palais de la Présidence.

Le projet est conçu par l'architecte Pierre Fakhoury, fondateur de PFO Africa, bien connu en Côte d’Ivoire, qui s'est inspiré de la cité médiévale italienne de San Gimignano. Il prévoit 90 000 m² de surfaces bâties sur environ 67 hectares :

18 bâtiments, dont 8 tours ;

plus de 3 700 postes de travail, dont 12 cabinets ministériels ;

800 places de stationnement.

Les travaux se dérouleront en deux phases. La première, d'une durée de 24 mois, portera sur quatre tours, deux bâtiments bas et le mur d'enceinte. La seconde démarrera un an plus tard.

Akou Mawusse Adetou Afidenyigba, directrice de cabinet du ministre des Finances et du Budget, a insisté sur le respect des délais et des normes de sécurité. « Aucune complaisance ne devra être admise sur la qualité des réalisations », a-t-elle prévenu.

Selon Luc Zadi, directeur du pôle Bâtiment de PFO Construction, l'installation du chantier et les terrassements ont déjà commencé.

Le directeur général de SOCOCIM, Fabrice Tarzaali, a rappelé que le projet avait nécessité plusieurs années de préparation, notamment pour boucler son financement.

La convention avait été signée le 17 décembre 2025.