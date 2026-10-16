Le grand rendez-vous européen de l'administration numérique

Le Togo a participé à Berlin à la Smart Country Convention (SCCON26), qui s'est achevée jeudi. C'est le plus grand salon européen consacré à la digitalisation de l'administration publique.

Organisé par le ministère allemand du Numérique et de la Modernisation de l'État, l'événement réunit des administrations, des entreprises technologiques, des start-up et des experts autour des innovations GovTech, de la modernisation des services publics et des territoires intelligents. Le Portugal, l'un des chefs de file du numérique en Europe, en était le pays partenaire officiel.

La délégation togolaise comptait une douzaine d'acteurs publics et privés du numérique, dont quatre représentants de l'Agence Togo Digital (ATD). Elle dit avoir tiré profit des expériences internationales en matière de transformation numérique, notamment sur la cybersécurité, les données et l'intelligence artificielle.

L’édition 2026 a réuni plus de 600 exposants venus de 15 pays, environ 850 intervenants et près de 1 000 conférences, tables rondes et sessions interactives.

Les grands sujets couverts étaient notamment : intelligence artificielle dans l’administration, GovTech, identité numérique et services publics dématérialisés, modernisation des registres publics, cybersécurité et souveraineté numérique, villes intelligentes, mobilité, infrastructures numériques, résilience des infrastructures critiques et utilisation des données par les collectivités.

Le 15 octobre était notamment consacré au Resilience Day, autour des cyberattaques, de l’espionnage, du sabotage et de la protection des infrastructures.