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Des maires togolais en France pour renforcer l'action internationale des communes

Six maires togolais vont se rendre en France dans le courant du mois. 

Les six maires en compagnie de Hodabalo Awaté, le ministre de l'Administration territoriale © DR

Six maires togolais vont se rendre en France dans le courant du mois. 

Leur séjour est financé par l'ambassade de France au Togo et coordonné par la faîtière des communes du Togo (FCT), dans le cadre du programme d'appui à la gouvernance territoriale (PAGT).

La délégation comprend Wélabalo Tchanda (Binah 2), Sikou Agba (Bassar 3), Essohanim Gnassingbé (Golfe 3), Douti Nanmoupa (Tone 3), Attah N'gissa (Mô 2) et Martin Anénou (Lacs 4).

Au programme : échanger sur la gouvernance locale et le développement durable, dans le cadre de la coopération décentralisée.

Les élus doivent valoriser leurs territoires, présenter leurs projets et chercher de nouveaux partenaires auprès des collectivités françaises. Ils rencontreront aussi des intercommunalités, des réseaux français de coopération décentralisée et des acteurs de la diaspora.

Le ministre de l'Administration territoriale, Hodabalo Awaté, y voit une occasion de renforcer l'action internationale des communes.

« Je les ai exhortés à faire preuve de responsabilité, de dignité et de professionnalisme afin de tirer le meilleur parti de cette expérience au bénéfice de nos communes et de nos populations », a-t-il indiqué.

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