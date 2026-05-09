Le meeting du CNCC tourne au fiasco

Le Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC) voulait faire de ce samedi un test de force. Il s'est révélé un test de faiblesse.

Le premier meeting du nouveau regroupement de l’opposition, réunissant l'ANC, les FDR, l'ADDI, le PSR et le Front citoyen Togo Debout (FCTD), s’est tenu à Hanoukopé, à Lomé, dans une atmosphère de mobilisation très décevante. La population n'a pas répondu à l'appel, malgré l'autorisation accordée dès la veille par le gouvernement, qui avait même instruit le préfet du Golfe de prendre les dispositions nécessaires pour le bon déroulement de la manifestation.

Les leaders ont néanmoins livré leurs messages habituels. « Quoiqu'il arrive, nous devons rester debout pour dire Non à cette Constitution de la Ve République qui déroule le tapis rouge pour le règne à vie de Faure Gnassingbé », a lancé Me Paul Dodji Apevon, président national des FDR.

Du classique. Du connu. Et visiblement, insuffisant pour faire descendre les Togolais dans la rue.

La faible participation envoie un signal que l'opposition devrait méditer : les préoccupations des populations sont ailleurs, dans l'emploi, le coût de la vie, les services de base, et non dans les tribunes politiques d'une opposition qui peine à renouveler son discours et sa vision.

À force de crier au loup, on finit par crier seul.