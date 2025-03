Le Togo bascule vers un régime parlementaire

Le Sénat togolais est officiellement installé, marquant une étape clé dans la mise en œuvre de la 5ᵉ République. Ce jeudi, la chambre haute du Parlement a tenu sa première session au Palais des Congrès de Lomé, fraîchement rénové.

Désormais, les 41 sénateurs élus et les 20 désignés par le chef de l’État siègent de plein droit, conformément aux dispositions du nouveau texte fondamental. Cette installation ouvre une nouvelle page institutionnelle pour le pays, dans un contexte de transition vers un régime parlementaire.

Un passage du régime présidentiel au régime parlementaire

La 5ᵉ République introduit un changement majeur dans l’organisation du pouvoir. Le texte constitutionnel promulgué prévoit l’abandon du régime présidentiel au profit d’un régime parlementaire.

Désormais, la direction du pays sera assurée par un président du Conseil, qui concentrera les pouvoirs exécutifs. Le chef de l’État, jusque-là au cœur des décisions, verra son rôle réduit à une fonction essentiellement honorifique.

Si cette première session du Sénat a permis d’acter l’installation de la Chambre haute, les travaux législatifs débuteront réellement en avril, avec l’ouverture de la session ordinaire. À cette occasion, les sénateurs aborderont les premières grandes réformes inscrites à l’agenda de la 5ᵉ République.

Cette transformation du paysage institutionnel togolais s’inscrit dans une volonté de redéfinir les équilibres du pouvoir et d’instaurer une gouvernance plus parlementaire. Les prochaines étapes seront décisives pour la mise en place effective des nouvelles institutions et l’organisation du pouvoir exécutif.