Les communes définissent leur stratégie

Les collectivités territoriales entendent donner un nouvel élan au processus de décentralisation, répondant ainsi à l’appel lancé par le président du Conseil en faveur d’une gouvernance de proximité plus efficace.

Kossi Aboka © republicoftogo.com

À travers le pays, les premiers conseils municipaux de l’année se sont ouvertes lundi.

Dans la commune de Golfe 5, à Lomé, les travaux ont été dirigés par le maire maire Kossi Aboka. 

L’exécutif local a abordé les dossiers urgents comme le nettoyage des voies publiques, les impôts locaux, le renforcement du dialogue avec les habitants.

Les priorités sont les mêmes dans les 117 communes du pays.

Expert en décentralisation, Pascal Edoh Agbové a salué dimanche la stratégie développée par Faure Gnassingbé pour renforcer la gouvernance locale. 

