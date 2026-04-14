Les maires mobilisés pour un meilleur cadre de vie urbain

Lomé la Belle veut retrouver son éclat. Face à la dégradation persistante du cadre de vie urbain et aux inondations récurrentes qui empoisonnent le quotidien des populations, le gouvernement a décidé de hausser le ton.

La consigne est désormais claire et uniforme pour l'ensemble des communes de la capitale : place à la fermeté.

Jets d'ordures sauvages, caniveaux bouchés, raccordements illégaux de douches aux canaux publics d'évacuation des eaux de ruissellement... Ces pratiques, longtemps tolérées, sont désormais dans le viseur des autorités municipales. Toutes les communes de Lomé partagent les mêmes priorités et le même agenda : identifier, verbaliser et sanctionner les contrevenants, sans exception ni favoritisme.

Porte-voix de cette nouvelle doctrine, le maire de la commune Golfe 5, Kossi Aboka, n'a pas mâché ses mots :

"La récréation est terminée. Nous devons respecter les lois que nous nous sommes votées pour que Lomé soit propre. Les populations souffrent trop des inondations."

Et d'enfoncer le clou : "La carotte, oui, mais nous n'allons pas oublier le bâton. Avec une grande exemplarité, tous les indélicats et récidivistes seront sanctionnés conformément aux dispositions légales."

Au-delà des sanctions, c'est un véritable changement de comportement que les autorités appellent de leurs vœux. Car aucune politique d'assainissement ne peut porter ses fruits sans l'adhésion des citoyens. Lomé la Belle mérite mieux. Et ses habitants aussi.