Les priorités de la région de Kara

Le Conseil régional de Kara affiche son ambition : faire de la région un pôle attractif, solidaire et durable, capable d’offrir à ses populations un cadre de vie propice au développement socio-économique.

Mardi, les élus ont ouvert une session dédiée à l’évaluation des priorités pour l’année 2026.

Ce rendez-vous a permis de revisiter les engagements pris et d’affiner les actions envisagées pour transformer le territoire. Le plan prévoit en effet plusieurs chantiers visant à renforcer la gouvernance locale, moderniser les infrastructures et améliorer l’accès aux services essentiels.

Au cœur des discussions : les grandes orientations à intégrer dans le budget 2026, avec un focus sur les secteurs jugés prioritaires, éducation, santé, eau potable, inclusion sociale et développement territorial.

L’objectif est de faire de la gouvernance régionale un levier au service du bien-être des populations.