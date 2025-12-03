Les priorités de la région de Kara

Rubriques

Le Conseil régional de Kara affiche son ambition : faire de la région un pôle attractif, solidaire et durable, capable d’offrir à ses populations un cadre de vie propice au développement socio-économique.

Des habitants de la ville de Kara © republicoftogo.com

Mardi, les élus ont ouvert une session dédiée à l’évaluation des priorités pour l’année 2026.

Ce rendez-vous a permis de revisiter les engagements pris et d’affiner les actions envisagées pour transformer le territoire. Le plan prévoit en effet plusieurs chantiers visant à renforcer la gouvernance locale, moderniser les infrastructures et améliorer l’accès aux services essentiels.

Au cœur des discussions : les grandes orientations à intégrer dans le budget 2026, avec un focus sur les secteurs jugés prioritaires, éducation, santé, eau potable, inclusion sociale et développement territorial.

L’objectif est de faire de la gouvernance régionale un levier au service du bien-être des populations.

Une République d’équilibre, une République d’avenir

C’est un discours fondateur qu’a prononcé le président du Conseil, Faure Gnassingbé, mardi devant le Parlement. À la tribune, il a posé le décor de la Cinquième République et fixé le cap : un Togo plus démocratique, plus équitable et plus efficace.

L'exécutif démonte les arguments de l’ANC

La déclaration publiée le 1er décembre par le président de l’Alliance Nationale pour le Changement (ANC) continue de susciter des réactions au sein de la classe politique.

