Les recrutements incontrôlés fragilisent les communes

Pour le conseiller municipal Edoh Komi, les conséquences du recrutement anarchique dans certaines municipalités est un phénomène qui pèse lourdement sur les budgets communaux et entraîne une pression fiscale accrue sur les entreprises locales.

Edoh Komi © republicoftogo.com

Dans ce contexte, il s’est félicité de la récente décision du gouvernement de suspendre temporairement les recrutement dans les communes.

L’élu estime que les effets de ces pratiques antérieures restent préoccupants, car elles ont fortement compromis la mise en œuvre de nombreux projets inscrits dans les plans de développement communaux.

Une part importante des ressources financières, initialement destinées aux projets de développement, est aujourd’hui absorbée par la prise en charge du personnel. 

Or, affirme Edoh Komi, nombre de ces agents ont été recrutés dans des conditions ‘peu orthodoxes’ et occupent des postes non essentiels au bon fonctionnement des collectivités.

Pour assainir la gestion des municipalités, Komi appelle les pouvoirs publics à renforcer le contrôle du processus de recrutement local. Il plaide notamment pour la mise en place de quotas clairs d’agents par commune, définis en fonction de leur taille ou du nombre de conseillers municipaux, afin de garantir une administration locale plus efficace et financièrement soutenable.

