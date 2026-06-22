Rubriques

Tendances:
Politique

Libérer le canal de Hanoukopé

Le maire de la commune de Golfe 4 (Lomé), Jean-Pierre Fabre, a maintient fermement l'ultimatum fixé au 24 juin à 18h pour la libération des emprises du canal d'équilibre de Hanoukopé, dont le curage est prévu par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) pour lutter contre les inondations récurrentes.

Jean-Pierre Fabre © republicoftogo.com

Le maire de la commune de Golfe 4 (Lomé), Jean-Pierre Fabre, a maintient fermement l'ultimatum fixé au 24 juin à 18h pour la libération des emprises du canal d'équilibre de Hanoukopé, dont le curage est prévu par l'Agence nationale d'assainissement et de salubrité publique (ANASAP) pour lutter contre les inondations récurrentes.

Malgré deux mises en demeure successives et une nouvelle demande de prorogation formulée par les commerçants et occupants des abords du canal, la mairie a rejeté tout nouveau report. « La date butoir du 24 juin reste inchangée », a tranché Jean-Pierre Fabre.

L'opération de curage, destinée à améliorer l'écoulement des eaux pluviales et réduire les risques d'inondation dans plusieurs quartiers de la commune, est actuellement bloquée par l'occupation des abords du canal par des installations commerciales et des dépôts sauvages empêchant l'accès des engins de chantier.

« La commune est sincèrement désolée pour les inconvénients causés aux commerçants. Cependant, ce projet est initié dans l'intérêt supérieur de toute la population », a souligné le maire, précisant qu'à l'expiration du délai, les services compétents procéderont à l'évacuation forcée des lieux conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Adjamagbo-Johnson exige des réponses

Adjamagbo-Johnson exige des réponses

La députée de l'opposition Brigitte Adjamagbo-Johnson tire la sonnette d'alarme sur ce qu'elle considère comme une entrave au contrôle parlementaire.

Manque de sincérité, absence d’unité

Manque de sincérité, absence d’unité

Le président des Forces démocratiques pour la République (FDR, opposition), Paul Dodji Apévon, a fait lundi son mea culpa : tout en critiquant le régime, il a pointé du doigt les travers de l'opposition elle-même.

Soft power russe en Afrique

Soft power russe en Afrique

Le sénateur togolais Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain (PDP), a reçu cette semaine une distinction honorifique des autorités russes, remise par l'ambassadeur de Russie Igor Evdokimov en marge de la fête nationale russe.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.