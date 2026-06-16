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Manque de sincérité, absence d’unité

Le président des Forces démocratiques pour la République (FDR, opposition), Paul Dodji Apévon, a fait lundi son mea culpa : tout en critiquant le régime, il a pointé du doigt les travers de l'opposition elle-même.

Paul Dodji Apévon © DR

Le président des Forces démocratiques pour la République (FDR, opposition), Paul Dodji Apévon, a fait lundi son mea culpa : tout en critiquant le régime, il a pointé du doigt les travers de l'opposition elle-même.

« Il est vrai que le pouvoir porte une lourde responsabilité. Mais dans notre position, vous en voyez beaucoup se réclamer de l'opposition alors que leurs actes ne montrent aucune grande différence avec ceux qui sont à la tête du pays », a-t-il déclaré.

Pour lui, les deux maux qui gangrènent l'opposition sont le manque de sincérité et l'absence d'unité réelle.

« Les gens calculent, les gens avancent leurs pions », dénonce-t-il, regrettant qu'il n'y ait « aucune honnêteté dans ce que l'on fait » et aucune autoévaluation permettant d'ajuster les stratégies.

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