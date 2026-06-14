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Rien de nouveau sous le soleil

Le parti Forces Démocratiques pour la République (FDR) de Paul Dodji Apévon a réagi dimanche au « Manifeste Génération Togo », publié récemment par plusieurs formations de l'opposition.

De sérieux doutes sur la faisabilité © republicoftogo.com

Le parti Forces Démocratiques pour la République (FDR) de Paul Dodji Apévon a réagi dimanche au « Manifeste Génération Togo », publié récemment par plusieurs formations de l'opposition.

Son secrétaire national, Kohan Binafame, salue l'initiative sur la forme mais tempère l'enthousiasme. Pour ce responsable, les propositions avancées, notamment celle d'une transition politique, ne constituent pas une nouveauté. « Beaucoup de personnes, avant eux, ont proposé cela », rappelle-t-il, citant son mentor Me Agboyibo qui évoquait déjà une formule de cogestion.

Le principal bémol des FDR ne porte pas sur la pertinence du diagnostic, mais sur sa faisabilité. « L'expérience a montré que tout ce discours de bon sens, nos amis qui sont en face n'en veulent pas. Voilà la triste réalité », affirme-t-il.

Le parti reproche également au manifeste de donner l'impression que l'opposition se résume à un seul courant, au détriment des autres composantes. « Il ne faut pas donner l'impression aux Togolais que l'opposition manque de vision », souligne Kohan Binafame.

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