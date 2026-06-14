Soft power russe en Afrique

Le sénateur togolais Innocent Kagbara, président du Parti démocratique panafricain (PDP), a reçu cette semaine une distinction honorifique des autorités russes, remise par l'ambassadeur de Russie Igor Evdokimov en marge de la fête nationale russe.

La médaille récompense son engagement et sa participation au Festival mondial de la jeunesse tenu à Sotchi en 2024, l’un des nombreux outils de rayonnement culturel et politique que Moscou déploie méthodiquement sur le continent africain.

Cette distinction illustre une réalité plus large : la Russie mène en Afrique une offensive de charme tous azimuts. Maisons russes, bourses d'études, coopération militaire, festivals de jeunesse, réseaux d'influence politique, Moscou déploie un arsenal de soft power visant à combler le vide laissé par le recul français et à séduire une jeunesse africaine en quête d'alternatives.

Au Togo, cette stratégie prend forme concrètement. La Russie a approuvé un accord-cadre de coopération militaire prévoyant des exercices conjoints et la formation de personnels togolais. Des discussions sont en cours pour la création d'un centre d'apprentissage de la langue russe et d'un centre de développement de drones civils à l'Université de Lomé. Chaque année, des étudiants togolais bénéficient de bourses russes en médecine, ingénierie et agronomie.

Une présence qui se renforce discrètement mais sûrement, et qui porte la marque d'une puissance qui joue le long terme en Afrique.