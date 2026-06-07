Mobilisation en pause

L'« Opération Togo en pause », lancée samedi par le mouvement M66, un groupe d'activistes de la diaspora soutenu par quelques leaders de l’opposition, n'a pas connu un grand succès. C’est même, disons-le, un échec complet.

À Lomé, la journée s'est déroulée normalement.

Les opposants appelaient les habitants à rester chez eux pour ‘dénoncer la gouvernance de Faure Gnassingbé.

Ce flop illustre le désintérêt des populations pour des mots d'ordre portés par des acteurs peu crédibles.