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Le CAR opte pour le financement participatif

Le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR, opposition) lance une campagne de financement participatif pour préparer son 6ᵉ congrès prévu en 2027.

Le parti a besoin d'argent © republicoftogo.com

Le Comité d'Action pour le Renouveau (CAR, opposition) lance une campagne de financement participatif pour préparer son 6ᵉ congrès prévu en 2027.

Baptisée « 100 Fcfa par semaine pour le CAR », l'opération appelle militants et sympathisants à contribuer chaque semaine pour ce montant.

« Le CAR sollicite l'appui financier de ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants et de toute personne de bonne volonté qui souhaitent que le parti accomplisse la mission qui est la sienne dans la poursuite de la lutte pour l'instauration de la démocratie au Togo », indique Robert Date, le président du parti.

En misant sur une contribution modique, le CAR privilégie un financement de masse plutôt que le recours à des sponsors difficiles à trouver. Les fonds collectés couvriront les besoins logistiques du congrès.

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