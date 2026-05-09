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Pas de cagnotte lancée par l'ANC

Une information virale, un démenti formel et des accusations de manipulation, l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre se retrouve au cœur d'une polémique.

Fausse information, assure le parti © republicoftogo.com

Une information virale, un démenti formel et des accusations de manipulation, l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre se retrouve au cœur d'une polémique.

Selon une note qui a circulé sur les réseaux sociaux et a été reprise par plusieurs médias, l'ANC aurait lancé une « cagnotte de soutien » destinée à venir en aide à ses militants les plus touchés par la précarité, une initiative présentée comme un mécanisme d'entraide et de cohésion interne au sein du parti.

Le porte-parole de la formation d’opposition, Eric Dupuy, a démenti formellement l'existence de cette opération et qualifie l'information de fake news, une affabulation pure et simple, selon lui, relayée de manière irresponsable par des médias qui n'ont pas pris la peine de vérifier leurs sources.

Au-delà du simple démenti, les responsables de l'ANC voient dans cette affaire une manœuvre politique délibérée visant à nuire à l'image du parti. 

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