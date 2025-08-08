Rubriques

Pas de marche samedi

La marche envisagée par des organisations de la société civile pour ce samedi 9 août n’aura pas lieu. 

Risques de débordements

Le ministère de l’Administration territoriale n’a pas autorisé le rassemblement.

Le ministre de l’Administration territoriale estime que la situation actuelle dans le pays ne permet pas un encadrement adéquat.

Le ministre souligne également que l’itinéraire proposé présente un risque élevé de débordements.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Silence écrasant de l'opposition

Silence écrasant de l'opposition

Alors que les partis d’opposition observent un silence pesant depuis l’annonce des résultats des élections municipales, l’organisation de la société civile Front Citoyen Togo Debout (FCTD), dirigée par David Dosseh, les invite à dépasser la déception et à se remobiliser pour la suite du combat.

La population décroche de la politique

La population décroche de la politique

Les partis politiques au Togo suscitent de moins en moins l’adhésion des citoyens. C’est ce que révèle la dernière enquête d’Afrobaromètre, qui met en lumière une profonde indifférence de la population à l’égard de la classe politique.

Le Togo tourne la page des municipales

Le Togo tourne la page des municipales

La Cour suprême a publié mercredi les résultats définitifs des élections municipales tenues le 17 juillet dernier, mettant ainsi un point final au processus électoral local. 

