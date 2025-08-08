Pas de marche samedi

La marche envisagée par des organisations de la société civile pour ce samedi 9 août n’aura pas lieu.

Le ministère de l’Administration territoriale n’a pas autorisé le rassemblement.

Le ministre de l’Administration territoriale estime que la situation actuelle dans le pays ne permet pas un encadrement adéquat.

Le ministre souligne également que l’itinéraire proposé présente un risque élevé de débordements.