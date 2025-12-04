Il n’aura pas fallu longtemps à l’opposition pour dégainer ses critiques après le passage de Faure Gnassingbé devant le Congrès mardi.

Si le président du Conseil a exposé une vision structurée pour la Ve République, plusieurs responsables se sont empressées d’en minimiser la portée… parfois sans même avoir assisté à la séance.

Première à monter au créneau, la députée Brigitte Adjamagbo-Johnson, qui avait choisi de boycotter la session. Depuis l’extérieur de l’hémicycle, elle dénonce un Togo « enlisé dans une crise institutionnelle » et refuse de considérer l’exercice comme un discours sur l’état de la Nation. Elle y voit « une parole descendante » et une « régression démocratique », malgré la présence du Parlement réuni au complet.

Une critique qui étonne, sachant que le débat qu’elle réclame ne peut éclore… en l’absence volontaire de certains opposants. Une contradiction relevée par plusieurs observateurs.

Dans un ton plus mesuré, Aimé Gogué, lui présent au Congrès, reconnaît des annonces importantes, notamment sur la grâce présidentielle et la décentralisation. S’il demeure opposé à la Ve République, il concède que « le pays doit avancer » et que la vision du chef de l’exécutif doit être jugée « à l’œuvre ».

Même pragmatisme du côté du MCD de Mohammed Tchassona Traoré, qui voit dans les annonces un « signal fort », notamment sur le rôle des collectivités locales et l’allégement des prisons, une recommandation déjà soutenue par le CPC.

À l’inverse, les critiques les plus virulentes émanent paradoxalement de ceux qui ont refusé de participer au débat qu’ils appellent de leurs vœux. Une posture dénoncée dans certains milieux politiques comme une mauvaise foi assumée, cherchant davantage à décrédibiliser qu’à contribuer.

Pendant ce temps, le gouvernement, lui, avance sur un programme articulé autour de trois priorités : protéger, rassembler et transformer.