Promotion stratégique au sein des FAT

Le colonel Mamah Agnidoufey, actuel chef d’état-major de l’armée de l’air togolaise, a été promu au grade de général de brigade aérienne par décret signé vendredi par le président du Conseil.

Mamah Agnidoufey © republicoftogo.com

Selon le ministère de la Défense, cette distinction reflète la confiance placée dans les compétences militaires et le leadership de l’officier, qui a su faire de l’armée de l’air l’une des unités les plus respectées des Forces Armées Togolaises (FAT).

Cette promotion intervient dans un contexte sécuritaire marqué par la persistance des menaces terroristes dans la sous-région, nécessitant une réorganisation régulière de la hiérarchie militaire et l’adaptation constante des stratégies de défense.

