L’Assemblée nationale n’est pas assez ouverte aux organisations de la société civile (OSC), estime le réseau régional PN Africa, basé à Accra.

Mais le Togo n’est pas une exception. C’est le cas pour la plupart des Parlements d’Afrique de l’Ouest.

PN Africa est un rassembleur et un connecteur d'organisations de surveillance parlementaire de la société civile et de journalistes pour promouvoir des Parlements ouverts à travers l'Afrique.

Renforcer et soutenir les Parlements en Afriqu, développer les capacités des journalistes parlementaires et promouvoir l'accès à l’information, rassembler la société civile pour la gestion des connaissances, rapprocher les parlements des citoyens grâce à des programmes responsables et inclusifs, telles sont les missions que se fixe PN Africa.