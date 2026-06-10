Quelques idées à défaut de programme

Plusieurs formations de l'opposition ont uni leurs voix pour publier un manifeste. Ou plutôt un document programmatique appelant à la construction d'un « Nouveau Togo » fondé sur une nouvelle Constitution et des réformes profondes.

Le texte est signé par la Dynamique Monseigneur Kpodzro (DMK), la Dynamique pour la majorité du peuple (DMP), le Mouvement Lumière pour un développement dans la paix (LDP) et le front « Touche Pas À Ma Constitution », des groupements qui ne pèsent pas très lourd sur la scène politique locale.

Le document préconise une « pression populaire pacifique, continue et responsable » visant à contraindre le régime à accepter l'ouverture d'une transition.

Celle-ci devrait déboucher sur des assises nationales réunissant opposition, société civile, syndicats et diaspora pour « rebâtir les fondations républicaines sans logique de revanche ni d'exclusion ».

Le manifeste décline plusieurs axes : une révolution agro-technologique pour transformer l'agriculture de subsistance en véritables chaînes de valeur industrielles et la transformation des ressources naturelles (phosphate, cacao, fer, or, marbre).

« Le Togo que nous méritons, c'est nous qui allons le construire », affirment les signataires, précisant que ces propositions ne sont pas un programme de parti, mais « une vision élaborée avec conviction et pragmatisme ».

Pour le moment, cette initiative se matérialise par un simple PDF.