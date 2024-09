Reprise des discussions au sein du Cadre Permanent de Concertation

Les acteurs politiques togolais se réuniront de nouveau demain, mercredi, au sein du Cadre Permanent de Concertation (CPC), après la dernière session tenue en avril avant les élections législatives et régionales. Ce nouveau rendez-vous sera principalement consacré aux préparatifs des élections sénatoriales, tout en permettant d'aborder d'autres sujets.

Les partis membres de la Dynamique pour la Majorité du Peuple (DMP), jusqu'à présent absents des travaux, ont confirmé leur participation à cette nouvelle session. Parmi ces formations figurent notamment la CDPA, DSA, Le Nid.

Elles ont accepté de participer à la rencontre avec un ordre du jour qui leur est propre, visant à aborder divers sujets, y compris la réforme du CPC pour le rendre plus équitable en matière de discussions et de prise de décision collective.

La DMP compte également proposer des discussions politiques sur la situation provoquée par le changement de constitution du 6 mai 2024 et la nécessité d'un dialogue national visant à une refondation du pays, avec pour objectif une transition vers une nouvelle République.

Cette réunion du CPC pourrait marquer une étape importante vers une concertation politique plus inclusive, alors que de nombreux acteurs politiques appellent à un dialogue ouvert et constructif pour résoudre les défis actuels du pays.

La participation de la DMP et la volonté d'aborder des sujets sensibles montrent une aspiration commune à renforcer le cadre démocratique et à promouvoir une gouvernance plus équitable.

Le succès de ces discussions dépendra de la capacité des différentes parties à s'engager de manière constructive, en plaçant l'intérêt du pays et de ses citoyens au cœur des débats.