Responsabiliser les communes

Le gouvernement veut aller au bout du processus de décentralisation.

Dans cette logique, le conseil des ministres réuni jeudi a examiné deux projets de de décret fixant les modalités d’exercice des compétences partagées entre l’Etat et les communes dans les domaines de la santé, de l’hygiène publique, de l’éducation et de la formation professionnelle.

L’objectif est de clarifier les compétences respectives des deux parties et de responsabiliser les collectivités territoriales avec le souci d’en faire des acteurs clés du développement.

S’agissant de la santé, le projet indique notamment que l’Etat est responsable de la politique de la santé, de la règlementation et de la surveillance des établissements hospitaliers, tandis que les communes ont notamment pour mission de mettre en place des actions de prévention et de promotion de santé et d’hygiène ainsi que d’œuvrer plus localement à l’accès à tous aux soins primaires.

Même approche pour l’éducation.

Au final, les 117 communes devront s’impliquer aux côtés de l’Etat dans ces importants secteurs.