Retour aux racines

Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, le président de la République, a effectué dimanche une visite à Mission-Tové (préfecture de Zio), son village natal.

Il s’est rendu à la paroisse évangélique presbytérienne, une des plus anciennes de la région, première implantation de cette confession dans la localité à l'époque de la présence allemande, et lieu chargé de mémoire collective et spirituelle.

Le chef de l'État a participé au culte du 5e dimanche après Pâques, partageant prières, chants religieux et moments de communion avec les fidèles et les forces vives de sa communauté d'origine. Pas de discours. Juste un homme qui retrouve les siens, et qui le montre.

Plusieurs membres du gouvernement l’accompagnaient : Pacôme Adjourouvi, Gilbert Bawara, Kodjo Adedze et Calixte Madjoulba, aux côtés des autorités administratives et traditionnelles de la région.

Le président de la République a juste un rôle honorifique.