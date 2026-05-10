Rubriques

Tendances:
Politique

Retour aux racines

Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, le président de la République, a effectué dimanche une visite à Mission-Tové (préfecture de Zio), son village natal.

Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové © DR

Jean-Lucien Kwassi Lanyo Savi de Tové, le président de la République, a effectué dimanche une visite à Mission-Tové (préfecture de Zio), son village natal.

Il s’est rendu à la paroisse évangélique presbytérienne,  une des plus anciennes de la région, première implantation de cette confession dans la localité à l'époque de la présence allemande, et lieu chargé de mémoire collective et spirituelle.

Le chef de l'État a participé au culte du 5e dimanche après Pâques, partageant prières, chants religieux et moments de communion avec les fidèles et les forces vives de sa communauté d'origine. Pas de discours. Juste un homme qui retrouve les siens, et qui le montre.

Plusieurs membres du gouvernement l’accompagnaient : Pacôme Adjourouvi, Gilbert Bawara, Kodjo Adedze et Calixte Madjoulba, aux côtés des autorités administratives et traditionnelles de la région.

Le président de la République a juste un rôle honorifique. 

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Le meeting du CNCC tourne au fiasco

Le meeting du CNCC tourne au fiasco

Le Cadre national de concertation pour le changement au Togo (CNCC) voulait faire de ce samedi un test de force. Il s'est révélé un test de faiblesse.

Pas de cagnotte lancée par l'ANC

Pas de cagnotte lancée par l'ANC

Une information virale, un démenti formel et des accusations de manipulation, l’Alliance nationale pour le changement (ANC) de Jean-Pierre Fabre se retrouve au cœur d'une polémique.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.