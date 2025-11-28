Rien de nouveau sous le soleil

Le Comité d’action pour le renouveau (CAR) estime que le Cadre permanent de concertation (CPC), mis en place pour aborder les questions sociopolitiques, a manqué sa mission. Pour le parti, l’instance n’a plus de légitimité.

Selon son président, Yao Robert Daté, tout s’est joué au moment où les acteurs politiques avaient « acté ensemble » une révision de la Céni, réforme qui n’a finalement pas eu lieu.

« À partir de là, le CPC n’existe plus. Il est devenu une caisse d’enregistrement des décisions du gouvernement, ce qui explique que le débat politique migre désormais vers les réseaux », affirme-t-il.

Pour sortir de l’impasse, le CAR avance une solution. Le parti appelle à organiser une assise politique nationale chargée de traiter l’ensemble des problèmes. Objectif: apaiser le climat et libérer toutes les personnes détenues pour des faits liés à des manifestations politiques.

Cette assise, insiste le parti, doit être « vraie et sincère », loin des cadres formels qui, selon lui, ne produisent plus de résultats.

Yao Daté propose également la formation d’un gouvernement inclusif de mission. Sa tâche serait d’organiser des élections générales encadrées par des institutions inclusives, crédibles et transparentes. Le processus devrait intégrer toutes les parties prenantes avec l’appui de la communauté internationale.

Pour le CAR, l’enjeu dépasse les réformes techniques. Il appelle à une nouvelle manière de faire de la politique, tournée vers « les biens communs » plutôt que les intérêts particuliers.

« À nous de travailler pour que le Togo devienne réellement cet or de l’humanité rêvé par nos aïeux dans l’hymne national », conclut Yao Daté.

A court d’idées et de projets, le CAR, comme d’autres formations de l’opposition, lancent des projets sans objectifs réels. Juste l’occasion de faire parler de lui. Assez classique.