Rubriques

Tendances:
Politique

Silence écrasant de l'opposition

Alors que les partis d’opposition observent un silence pesant depuis l’annonce des résultats des élections municipales, l’organisation de la société civile Front Citoyen Togo Debout (FCTD), dirigée par David Dosseh, les invite à dépasser la déception et à se remobiliser pour la suite du combat.

Aucune réaction depuis l'annonce des résultats. Blackout total © republicoftogo.com

Alors que les partis d’opposition observent un silence pesant depuis l’annonce des résultats des élections municipales, l’organisation de la société civile Front Citoyen Togo Debout (FCTD), dirigée par David Dosseh, les invite à dépasser la déception et à se remobiliser pour la suite du combat.

Depuis la proclamation des résultats, aucun des grands partis de l’opposition ayant pris part au scrutin — notamment ANC, FDR, DMP, CAR et MPDD — n’a fait de déclaration publique.

Le choc de l’écrasante victoire du parti au pouvoir, UNIR, qui a raflé plus de 75 % des sièges, semble avoir plongé les états-majors dans un mutisme stratégique, ou peut-être désabusé.

Dans un message adressé à la classe politique jeudi, le FCTD tente de consoler l’opposition en l’invitant à ne pas reconnaître les résultats comme le reflet de la volonté populaire, et accuse le régime en place d’avoir une fois de plus « usé de tous les moyens » pour s’assurer une victoire massive.

Cette prise de parole du FCTD intervient alors que l’opposition peine à se réinventer, après plusieurs revers électoraux et une faible capacité de mobilisation.

Le mutisme actuel illustre une forme de désarroi face à un processus électoral perçu comme verrouillé, et à une scène politique largement dominée par l’Union pour la République (UNIR).

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

La population décroche de la politique

La population décroche de la politique

Les partis politiques au Togo suscitent de moins en moins l’adhésion des citoyens. C’est ce que révèle la dernière enquête d’Afrobaromètre, qui met en lumière une profonde indifférence de la population à l’égard de la classe politique.

Le Togo tourne la page des municipales

Le Togo tourne la page des municipales

La Cour suprême a publié mercredi les résultats définitifs des élections municipales tenues le 17 juillet dernier, mettant ainsi un point final au processus électoral local. 

L’opposition dans une boucle sans fin

L’opposition dans une boucle sans fin

Décidément, l’opposition togolaise semble coincée dans une boucle temporelle, incapable de sortir de son sempiternel refrain : une marche, encore une marche, toujours une marche !

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.