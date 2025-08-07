Silence écrasant de l'opposition

Alors que les partis d’opposition observent un silence pesant depuis l’annonce des résultats des élections municipales, l’organisation de la société civile Front Citoyen Togo Debout (FCTD), dirigée par David Dosseh, les invite à dépasser la déception et à se remobiliser pour la suite du combat.

Depuis la proclamation des résultats, aucun des grands partis de l’opposition ayant pris part au scrutin — notamment ANC, FDR, DMP, CAR et MPDD — n’a fait de déclaration publique.

Le choc de l’écrasante victoire du parti au pouvoir, UNIR, qui a raflé plus de 75 % des sièges, semble avoir plongé les états-majors dans un mutisme stratégique, ou peut-être désabusé.

Dans un message adressé à la classe politique jeudi, le FCTD tente de consoler l’opposition en l’invitant à ne pas reconnaître les résultats comme le reflet de la volonté populaire, et accuse le régime en place d’avoir une fois de plus « usé de tous les moyens » pour s’assurer une victoire massive.

Cette prise de parole du FCTD intervient alors que l’opposition peine à se réinventer, après plusieurs revers électoraux et une faible capacité de mobilisation.

Le mutisme actuel illustre une forme de désarroi face à un processus électoral perçu comme verrouillé, et à une scène politique largement dominée par l’Union pour la République (UNIR).