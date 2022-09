Six mois de plus

Le gouvernement a obtenu mardi des députés une prorogation de l'état d'urgence sécuritaire dans la région des Savanes pour une durée de 6 mois.

L'état d'urgence sécuritaire avait été déclaré le 13 juin dernier. Cette disposition est conforme à la constitution.

Le Togo fait face, comme l'ensemble de la sous-région, à une accentuation de la menace des groupes terroristes.

Les attaques meurtrières se multiplient, notamment dans la région septentrionale. Les autorités sont tenues de protéger la population

La stratégie du pouvoir est triple. D’abord faire en sorte de renforcer la collaboration entre les habitants et l’armée; ensuite investir dans les région pauvres et sous la menace des jihadistes; enfin renforcer la vigilance aux frontières avec davantage d’hommes, de matériels et de renseignement.