Rubriques

Tendances:
Politique

Souvenir douloureux, leçon de vigilance : le Togo commémore l’attentat de Lomé

Le Togo commémore, mardi, l’anniversaire de l’attentat du 23 septembre 1986, une attaque armée qui avait frappé Lomé et marqué profondément la mémoire nationale.

Le président Gnassingbé Eyadema © republicoftogo.com

Le Togo commémore, mardi, l’anniversaire de l’attentat du 23 septembre 1986, une attaque armée qui avait frappé Lomé et marqué profondément la mémoire nationale.

Dans la nuit du 23 au 24 septembre 1986, un commando armé pénètre au Togo depuis le Ghana voisin. Les assaillants, lourdement équipés, avaient pour objectif de renverser le président Gnassingbé Eyadéma et de déstabiliser le pays. Des bâtiments stratégiques, dont des installations militaires, sont pris pour cible dans la capitale.

Les affrontements sont particulièrement violents. Les chiffres varient selon les sources, mais le bilan fait état de plusieurs dizaines de morts, tant parmi les assaillants que dans la population civile. L’armée togolaise réagit immédiatement et neutralise une grande partie du commando. Le président Eyadéma lui-même participa à la riposte.

L’attaque provoque une grave crise diplomatique entre Lomé et Accra. Le régime togolais accuse directement le Ghana d’être impliqué, ce que les autorités ghanéennes ont toujours nié. Dans les jours qui suivent, le Togo sollicite le soutien militaire de la France, marquant le renforcement de sa coopération sécuritaire avec Paris.

Une mémoire toujours vivante

Depuis, chaque année, le Togo commémore cet épisode douloureux à travers une cérémonie officielle.

« Le 23 septembre restera gravé comme un symbole de la résistance du peuple togolais face au terrorisme et aux tentatives de déstabilisation », rappellent régulièrement les officiels.

Près de quatre décennies plus tard, cette date continue d’incarner un appel à l’unité et à la vigilance pour la paix et la stabilité du pays.

ARTICLES SUR LE MÊME THÈME

Donner du temps au temps

Donner du temps au temps

L’élection des maires des 117 communes a été reportée à une date ultérieure.

Marguerite Gnakadé interpellée à Lomé

Marguerite Gnakadé interpellée à Lomé

L’ancienne ministre de la Défense, Marguerite Gnakadé, a été interpellée ce mercredi matin à son domicile à Lomé, ont confirmé plusieurs sources sécuritaires. L’ancienne responsable gouvernementale est actuellement entendue par les services compétent.

Report de l’élection des maires

Report de l’élection des maires

L’élection des maires et adjoints dans les 117 communes du Togo, initialement prévue du 17 au 19 septembre, n’aura finalement pas lieu aux dates annoncées.

Pour que ce site Web fonctionne correctement et pour améliorer votre expérience d'utilisateur, nous utilisons des cookies. Retrouvez plus d'informations dans notre Gestion des cookies.

Définir la préférence des cookies

  • Les cookies nécessaires activent les fonctionnalités de base. Le site Web ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies et ne peut être désactivé qu'en modifiant les préférences de votre navigateur.