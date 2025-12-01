Tovia fixe ses nouveaux défis

Le mouvement citoyen indépendant Tovia, dirigé par Koamy Gomado, le ministre délégué chargé du Développement local, a présenté le bilan de l’action de son mouvement.

Créé à la veille des élections municipales tenues en juillet, Tovia a obtenu 15 conseillers municipaux dans les 17 communes où il avait présenté des candidats. Dans le Grand Lomé, le mouvement décroche 12 élus et se hisse au rang de troisième force politique locale.

Pour Koamy Gomado, ces résultats doivent être analysés avec « maturité et lucidité ».

Selon lui, les municipales ont montré « les forces, les limites et les défis » d’un mouvement qui veut s’inscrire dans une démarche « sérieuse, rassembleuse et respectueuse des lois ».

Il a aussi invité les formations politiques à dépasser l’argument récurrent de la fraude, estimant qu’il faut plutôt « apprendre à contourner ou empêcher » toute tentative, plutôt que s’y résigner.

Gomado rappelle que « rien n’est jamais acquis » et que le travail de terrain doit être constant. Le mouvement entend ainsi renforcer ses structures locales, élargir ses rangs aux jeunes, femmes, entrepreneurs et leaders communautaires, et former ses membres à la gouvernance, au leadership et à la communication de proximité.

Koamy Gomado est maire de Golfe 1.